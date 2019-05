Meghan Markle și Prințul Harry vor ca fiul lor să aibă pașaport american Meghan Markle și Prințul Harry vor ca bebelușul lor sa fie un „cetațean global” și sa aiba pașaport american pentru a putea petrece in jur de trei – patru luni pe an in strainatate. Ducele și Ducesa de Sussex ar putea aplica pe cetațenie americana pentru fiul lor și sa faca vizite frecvente in țara natala a lui Meghan. Cum noua mamica s-a nascut și a crescut in Los Angeles, fiul ei poate deveni cetațean american daca parinții sai vor contacta ambasada Americii din Londra. De asemenea, s-a mai vehiculat vestea ca ducii sunt interesați de posibilitatea de a trai șu lucra in Africa pentru o lunga… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

