Stiri pe aceeasi tema

- Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris Johnson, care este vazut ca favorit, actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, secretarul pentru dezvoltare internationala Rory Stewart si fostul ministru al muncii si pensiilor Esther McVey. May și-a anunțat demisia May…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat, marti, ca nu crede intr-o uniune vamala dupa Brexit insa a precizat ca atat conservatorii, cat si laburistii ar trebui sa fie deschisi la compromisuri daca doresc sa livreze Brexitul, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat, marti, ca nu crede intr-o uniune vamala dupa Brexit insa a precizat ca atat conservatorii, cat si laburistii ar trebui sa fie deschisi la compromisuri daca doresc sa livreze Brexitul, relateaza Reuters potrivit news.ro„Nu cred intr-o uniune…

- Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci…

- Prim-ministrul Theresa May s-a intalnit duminica la Chequers, resedinta de la tara a premierilor britanici, cu o serie de membri importanti ai Partidului Conservator si cu parlamentari rebeli pro-Brexit, pentru a discuta despre strategia sa si a identifica daca exista suficient sprijin pentru a supune…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a declarat ca exista un impuls de a actiona pentru a opri Brexit-ul, avertizand ca daca parlamentarii nu sprijina marti acordul prim-ministrului Theresa May, iesirea Marii Britanii din UE ar fi periclitata, informeaza duminica Reuters. "Avem acum ocazia sa plecam…