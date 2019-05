Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost impuscate mortal intr-un bar din nordul Braziliei duminica dupa-amiaza cand mai multi barbati mascati au deschis focul, a informat presa locala, citata luni de DPA. O a douasprezecea victima a fost dusa la spital sub escorta politiei.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai din orasul olandez Utrecht, a anuntat politia, potrivit site-ului... The post Mai multe persoane au fost ranite in Olanda, dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai appeared first on Renasterea banateana .

- Piata 24 Octombrie, din apropierea centrului orasului, a fost complet inchisa, iar la fata locului sunt prezenti mai multi politisti ce poarta veste anti-glont. Se vorbeste de mai multe persoane care au suferit rani grave. Incidentul a avut loc la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei). Mai…

- GloboNews TV a raportat un bilant al victimelor de opt morți, intre care si doi adolescenți care ar fi deschis focul in scoala si care apoi s-au sinucis, potrivit presei braziliene. La randul ei, Politia Militara a informat ca "o persoana a intrat in școala și a impușcat mai multe persoane".…

- Cel puțin noua persoane au murit în Sao Paulo, dupa ce doi tineri au intrat miercuri într-o școala și au tras focuri de arma, relateaza Reuters, citând Globo TV.UPDATE 16.47: Cel puțin noua persoane au murit, a anunțat poliția. Bilanțul anterior anunțat de Globo era de opt persoane…

- Cel puțin opt persoane, printre care cinci copii, au fost uciși miercuri in urma unui atac armat la o școala din orașul Suzano din sud-estul Braziliei, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters.Incidentul a avut loc la școala publica Raul Brasil din orașul Suzano, situat la periferia…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP. Guvernatorul Sao Paulo, citat de agentia…