Marşul tradiţional al oilor şi caprelor, la Madrid: Sute de animale au mărşăluit pe străzile Madridului într-un protest inedit Este al 13-lea an la rand in care ciobanii organizeaza acest protest prin care cer autoritatilor sa protejeze potecile folosite pentru transhumanta in Spania. Vorbim, in total, despre 125.000 de kilometri. Mii de oameni - localnici si turisti deopotriva - au urmarit turma uriasa de oi si capre - cam speriate de peisajul urban.



”Imi place viața la țara și imi plac turmele de animale. Acum traiesc in Madrid, dar m-am nascut intr-un satuc. Vin la acest festival in fiecare an, il aduc și pe nepotul meu”, a declarat un localnic.



Ciobanii se plang ca rutele, unele cu o…

Sursa articol si foto: rtv.net

