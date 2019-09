Stiri pe aceeasi tema

- Considerat unul dintre cei trei mari savanti care au revolutionat medicina romaneasca in secolul al XIX-lea, alaturi de George Assaky si Victor Babes, medicul Nicolae Kalinderu a fost cel care a scris primul tratat de medicina interna din Romania, iar lucrarile sale au ajuns sa fie cunoscute si apreciate…

- Rareș Bogdan: “Romania traiește pe datorie. E aberant!” “Romania traiește pe datorie. E aberant! Guvernul se imprumuta din exterior la dobanzi atronomice, iar cu salariile și pensiile incasate din aceste credite externe, populația consuma alimentele cele mai ieftine. Luate tot de-afara. Utilitațile…

- Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie care mergea din inerție, fara un proiect de țara. O Romania in care Guvernul facea…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața interna în sectorul gazelor naturale. Practic,…

- Guvernul discuta in ședința de miercuri consecințele asupra Romaniei ce curg dintr-o hotarare a Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraților Ioan și Viorel Micula și companiilor acestora cu statul roman, respectiv posibilitatea intrarii in default.Citește și: Adrian…

- Suntem in topul european si la mortalitatea prin atac vascular-cerebral. Patru romani isi pierd viata in fiecare ora din cauza acestei afectiuni ale carei costuri de tratament sunt imense, mai ales in cazul pacientilor care raman cu sechele.

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult, relateaza site-ul postului BBC si agentia Bloomberg, citate de Mediafax. Valul de caldura provine din regiunea Sahara si se caracterizeaza…

- Aplicatia de e-hailing Yango, parte a grupului Yandex, a fost lansata joi in Bucuresti, Romania fiind a cincea din Uniunea Europeana unde acest serviciu este disponibil. Aplicaţia operează în prezent în 16 ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, iar, în…