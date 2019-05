Maramures: 2 milioane de lei vor intra in visteriile cluburilor si asociatiilor sportive de prim esalon De la bugetul judetului Maramures, 4 milioane de lei vor ajunge la sport. Jumatate din acesti bani vor intra in visteriile cluburilor si asociatiilor sportive de prim esalon, iar 500.000 de lei se vor investi in echipamente sportive pentru fotbalistii din judet. Finantarea este nerambursabila pentru activitatile non profit de interes general, in domeniul sportului. Este vorba despre o suma dubla fata de anul 2018. Din acesti bani, doua milioane de lei vor fi directionati pentru sustinerea cluburilor si asociatiilor sportive de prim esalon, iar un milion de lei pentru cele din esaloanele secundare.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

