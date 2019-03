Mandachi, replică pentru cei care l-au acuzat că ar fi agent SECRET! Afaceristul care e reusit sa mobilizeze mii de oameni din toata Romania in cadrul protestului #sieu iese din nou la rampa. Stefan Mandachi le ofera un raspuns dur contestatarilor care l-au acuzat ca ar fi agent secret sau ca ar fi sprijinit de unele partide politice. Acesta spune ca nu s-a referit la vreo formatiune anume, ci la toate partidele care au guvernat tara in ultimele trei decenii si au lasat Moldova fara niciun centimetru de autostrada. "Nu am jignit niciun lider. S-au jignit ei singuri, prin mostenirea rutiera lasata tarii si in special Moldovei. Toti, din 1989 pana in 2019.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

