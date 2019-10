Stiri pe aceeasi tema

- Moment incredibil, chiar in direct, al carei protagonista a fost chiar mama Luizei Melencu. Invitata la o emisiune, Monica Melencu s-a autodenunțat și a marturisit ca obișnuia sa iși treaca ilegal fiicele granița, neavand procura necesara.

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, una dintre fetele disparute din Caracal, a facut un autodenunț in direct la Romania TV. Femeia a spus ca și-a trecut fetele vama, iar pentru acest lucru le-a oferit polițiștilor de frontiera cate 100 de euro. ”Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am…

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a plecat dis-de-dimineața spre București, unde urmeaza sa ii fie recoltate probe biologice. Asta, dupa ce, zile in șir, femeia a refuzat vehement sa mai ofere noi probe ADN. A fost nevoie de un adevarat scandal ca sa se ajunga la acest consens, in mare parte pentru…

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a anuntat sambata ca, in urma consultarii cu familia, a decis sa accepte recoltarea de noi probe biologice pentru continuarea anchetei in cazul disparitiei fiicei sale. "Dupa indelungi discutii, am hotarat sa fiu de acord cu recoltarea de probe in conditiile…

- Mai multi politisti s-a prezentat, vineri dupa-amiaza, la locuita mamei Luizei Melencu. Monica Melencu ar urma sa fie adusa la DIICOT Craiova pentru a da probe biologice. Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a declarat ca nu ințelege acțiunea polițiștilor și a refuzat sa plece. "Tot pe noi ne iau...…

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a luat foc la vestea ca DIICOT a amendat-o pentru refuzul de a se prezenta la București pentru a i se aduce la cunoștința faptul ca DIICOT a apelat la FBI pentru expertizarea ramașițelor din Padurea Caracal.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal? Tanara sechestrata…

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea garantat 1005, de la TVR, Simona halep a declarat ca iși dorește sa-l aiba din nou alaturi pe Darren Cahill, antrenorul alaturi de care a avut cele mai mari performanțe sportive. Simona Halep, locul 4 WTA, a afirmat ca simte ca alaturi de…

- Luiza Melencu, o tanara de 18 ani din Dolj, a fost ucisa, conform declarațiilor criminalului, in luna aprilie. Deși familia a sunat la poliție și s-a deschis și un dosar penal, instrumentat de DIICOT, familia nu a aflat nimic pana cand nu s-a descoperit ca o alta fata, Alexandra Maceșanu, a disparut…