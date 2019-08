Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri si fostul rugbyst Marcel Toader va fi inmormantat miercuri, 7 august, la cimitirul din Cumpana."Doresc sa va anunt ca azi l am depus pe tata la casa mortoara Niculescu in Constanta vis a vis de Cimitirul Central Maine la orele 13:00 la Biserica Cimitirului Central incepe slujba, iar…

- Este o zi grea pentru toți cei care l-au iubit pe Marcel Toader. In urma cu doar cateva momente, sicriul cu trupul neinsuflețit al afaceristului a plecat spre Constanța, acolo unde maine, regretatul Marcel Toader va fi inmormantat.

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, este distrus de durere si nu-i vine sa creada ca tatal sau nu mai este. Chiar daca trece prin cea mai grea incercare din viata sa, Maximilian este un barbat puternic si nu vrea decat sa-l faca mandru pe parintele sau.

- Un incident a avut loc in momentul in care trupul neinsuflețit al lui Marcel Toader a fost transportat catre INML. Duba in care era transportat trupul neinsuflețit al omului de afaceri s-a defectat in drum spre INML, potrivit click.ro. Marcel Toader a facut infarct in timp ce era in vizita la avocatul…

- Mare iubitoare de animale, Vica a suferit enorm luna trecuta, dupa ce i-a murit cațelușul, un Yorkshire pe nume Joy. Deși, inițial, a zis ca nu poate nimeni sa-l inlocuiasca pe patrupedul care i-a fost alaturi timp de 9 ani, Vica a adus recent in familie un Pomeranian de nici un kilogram. Vica și-a…

- Avocata Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale lui Razvan Ciobanu, a povestit cum era apartamentul creatorului de moda la scurt timp dupa moartea acestuia. Laura Vicol a afirmat, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, ca a sfatuit-o pe mama lui Razvan Ciobanu sa stranga tot ce avea…

- Menajera lui Razvan Ciobanu a scos la iveala noi amanunte din trecutul regretatului creator de moda. Dupa ce a vorbit despre problemele pe care Razvan Ciobanu le avea cu banii, dar și despre cele pe care le avea cu consumul de substanțe interzise, menajera designerului a scos la iveala noi detalii din…

- Menajera lui Razvan Ciobanu a facut declarații incredibile despre ce se petrea in casa creatorului de moda. Menajera lui Razvan Ciobanu a vorbit despre problemele cu banii pe care le avea acesta, dar și despre cele pe care designerul le avea cu consumul de substanțe interzise. "Am inceput sa lucram…