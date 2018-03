Mai multe locuri de muncă pentru asistenţii medicali şi sociali „Oferta cuprinde 67 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 769 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. „Avem disponibile 344 posturi in Servicii, dintre care 34 in Comert, 71 in Hoteluri si restaurante si 239 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 123 de posturi in Confectii, 249 in Cons (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.305 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta.

- In evidentele A.J.O.F.M Teleorman, potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici, la acesta data sunt disponibile 191 locuri de munca vacante. Din cele 191 locuri de munca, 11 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 59 pentru studii medii si postliceale, 34 pentru muncitori calificati…

- Firma din Turda angajeaza: 1.Magazioner Cerinte: – Experienta in domeniu – Studii profil mecanica 2.Montator – asamblator: 3 posturi Cerinte: – studii liceale profil strungar, lacatus-mecanic, mecanic-auto 3.Muncitor necalificat:

- Guvernul a adoptat un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 57 de posturi vacante. In Romania sunt disponibile 24.220 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 7.739. La polul opus se afla județul Caraș-Severin,…

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta administrator public, consilieri, șef birou, funcții contractuale . VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs, in ultimele zile, posturi contractuale in sistemul bugetar,: Administrator public -Primaria Orasului Cavnic…

- Potrivit site-ului posturi.gov.ro, vor fi scoase la concurs doar doua posturi pentru bugetari in Județul Neamț in perioada urmatoare. Cei interesați pot afla detalii despre locurile de munca disponibile apasand pe linkurile de mai jos: Supraveghetor muzeu – Primaria Comunei Tupilati Ingrijitoare –…

- „Avem disponibile 286 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 193 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Aociala", a adaugat…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 20 februarie 2018. Sunt vacante 434 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (215 posturi) – 0258 831 137…

- Un numar de 272 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea, un numar de 21 se adreseaza celor cu studii superioare, 47 persoanelor fara calificare, iar restul de 204, persoanelor cu studii medii.…

- Angajatorii din spatiul european ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante pentru somerii care doresc sa lucreze peste granite. Cele mai multe slujbe sunt disponibile in Spania, in domeniul agricol.

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 13 februarie 2018. Sunt vacante 351 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (232 posturi) – 0258 831 137…

- Oferta de locuri de munca in constructii si transporturi inregistreaza o crestere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar si fata de situatia din luna februarie 2017, potrivit Bestjobs.eu. 0 0 0 0 0 0

- La nivel național, peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Cate 32.000 de euro pentru finanțarea a 43 de planuri de afaceri. 36 de luni și o valoare totala de 10.389.546,37 lei. Este proiectul SUCCES+, derulat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, in parteneriat cu Innova Project Consulting, și finanțat prin POCU 2014-2020, axa corespunzatoare obiectivului…

- Oferta este valabila in perioada 7- 14 februarie 2018. „Oferta cuprinde 50 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 658 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia ieseana care…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 februarie 2018. Sunt vacante 304 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (208 posturi) – 0258 831 137 Tehnician…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 315 de locuri de munca vacante, din care 20 pentru persoanele cu studii superioare si 247 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Mai sunt disponibile 48 de posturi pentru muncitorii necalificati. Cu studii…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2018. „Oferta cuprinde 50 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 645 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din…

- La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa, se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca, se arata intr-o analiza realizata de Academia Romana pentru Asociația Profesionala a Emitenților de Tichete (APET). Potrivit studiului „Impactul economic, social și financiar…

- Timisul a incheiat anul precedent de pe pozitia a doua la nivel national, intr-un top al judetelor cu cel mai redus somaj. Mai precis, judetul banatean avea o rata a somajului de numai 0,85 la suta, fiind intrecut doar de Ilfov, cu doar 0,65 la suta someri din intreaga populatie apta de munca. Potrivit…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, atat zonala, cat și naționala, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori scanare. Read More...

- O firma din Spania ofera 150 de locuri de munca in domeniul agricol, iar salariile pot ajunge chiar si pana la 1.800 de euro. EURES Romani, portalul pentru ocuparea fortei de munca in Uniunea Europeana a anuntat ca dispune de 150 de locuri de munca in domeniul agricol ȋn Spania – 100 de posturi pentru…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 30 ianuarie 2018. Sunt vacante 367 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (234 posturi) – 0258 831 137…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Campania Saptamana Europeana de Securitate și Sanatate in Munca, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sanatate in Munca-„Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele” s-a desfașurat in luna octombrie. Au fost prezenți 3 angajatori, 43 reprezentanți ai angajatorilor, 2 reprezentanți ai…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.336 locuri de munca, in data de 26 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.606,…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 23 ianuarie 2018. Sunt vacante 346 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (203 posturi) – 0258 831 137…

- La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 633 locuri…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Peste 100 de hunedoreni au depus in ultima saptamana dosare de inscriere pentru cele 16 posturi de politisti si trei de personal contractual, scoase la concurs de Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara.

- Oferta de astazi este valabila in perioada 17- 24 ianuarie 2018. „Oferta cuprinde 37 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 488 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 16 ianuarie 2018. Sunt disponibile 248 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (140 de posturi) – 0258…

- EURES Romania dispune de 150 de locuri de munca sezoniera in domeniul agricol in Spania, 100 de posturi pentru femei si 50 pentru barbati, salariul oferit fiind de aproape 6 euro/ora, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). 0 0 0 0 0 0

- Daca nu va realiza un acord privind Brexitul cu partenerii sai europeni, Regatul Unit ar putea pierde 482.000 de locuri de munca si 50 de miliarde de lire in investitii pana in anul 2030, afirma un raport comandat de primarul Londrei, Sadiq Khan, publicat miercuri, potrivit Rador care citeaza Les Echos…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta șef birou, inspectori, directori, consilieri și informatician.VEZI LISTA In ultimele zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Ingrijitoare, infirmiera, asistent social practicant…

- Locuri de munca la o fabrica din Alba Iulia: – responsabil vanzari – responsabil personal/dezvoltare umana – responsabil producție Cerințe: studii medii/superioare, experiența medie (constituie un avantaj), program 8h/zi – mecanic – electrician Cerințe: studii de specialitate, experiența medie (constituie…

- Oferta de locuri de munca este variata in strainatate, existand aproximativ 1.000 de anunturi de angajare. Cele mai multe oferte sunt in Polonia (232), in orase ca Varsovia, Cracovia, Gdansk si Lodz, Ungaria (207) cu joburi in Budapesta si Debretin, ...

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 9 ianuarie 2018. Sunt disponibile 130 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (72 de posturi) – 0258 831…

- Angajatori din 17 state europene pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures Romania, aproape 950 de locuri de munca pentru cetațeni romani, cele mai multe fiind in Portugalia, Malta si...

- In luna ianuarie, se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi sunt vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Potrivit unui comunicat al AJOFM Satu Mare, oferta de locuri de munca vacante este de….19 posturi. Dintre acestea unul se adreseaza persoanelor cu studii superioare. Este de departe cea mai interesanta oferta de locuri de munca. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT…

- Baraganul se afla pe ultimele locuri din tara in ceea ce priveste oferta de locuri de munca, judetele Ialomita si Calarasi avand sub 100 de slujbe in aceasta saptamana, in timp ce la nivel national sunt peste 16.300 de posture vacante.

- In perioada urmatoare, Primaria Municipiului Baia Mare va demara un concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor funcții publice: 1. Director Executiv Direcția Comunicare, Cultura, Sport, Tineret Pentru a putea participa la concursul de recrutare, candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele…

- 81 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea, un numar de 5 locuri de munca se adreseaza celor cu studii superioare, 10 persoanelor fara calificare și restul de 66 pentru cei cu studii medii.…