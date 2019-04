Mai-marele justiției UE, avertisment pentru guvernul României Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, ca este imperativ ca Romania sa continue lupta anticorupție și sa nu reverseze progresele facute in ultimii ani, referindu-se concret la anularea deciziilor judecatorești definitive in cazul persoanelor condamnate pentru corupție. „Am vorbit cu Colegiul despre ce se situația din Romania. Romania trebuie continuie reformele in Justiție și sa nu distruga progresul facut in ultimii ani in lupta anticorupție. Vreau sa avertizez guvernul sa nu ia masuri care sa afecteze independența justiției și sa creeze impunitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

