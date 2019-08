Aproximativ 230 de cetateni romani si 53 de autovehicule au fost transferati, in zilele de 14 si 15 august, de pe insula Samothraki, unde au fost probleme cu transportul naval, in portul Alexandroupoli. "Nava care a sosit in port joi, la ora 23,15, a readus pe continent 20 de turisti romani, impreuna cu opt autovehicule. Ministerul Afacerilor Externe aproximeaza un total de 230 de cetateni romani si 53 de autovehicule transferate in cursul zilelor de 14 si 15 august de pe insula Samothraki in portul Alexandroupoli", informeaza un comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES. De asemenea, sase cetateni…