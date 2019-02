Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Maduro, Președintele Venezuelei, a anuntat joi inchiderea totala a frontierei terestre cu Brazilia, cu doua zile inainte de data anuntata de opozantul Juan Guaido pentru intrarea ajutorului umanitar in tara. "Am decis ca incepand de joi, ora 20.00 (00.00 GMT), frontiera terestra cu Brazilia…

- 'Am decis ca incepand de joi, ora 20.00 (00.00 GMT), frontiera terestra cu Brazilia sa ramana total inchisa pana la noi ordine', a declarat seful statului in cadrul unei reuniuni cu inaltul comandament militar. Guvernul venezuelean incearca sa previna intrarea in tara a unor ajutoare umanitare, pe…

- Vicepresedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anuntat miercuri inchiderea frontierelor aeriene si maritime cu insulele Aruba, Bonaire si Curacao, transmite Xinhua preluta de Agerpres. Au fost suspendate in intregime traficul aerian privat si comercial si traficul maritim, iar guvernul va revizui…

- Autoritatile venezuelene au dispus inchiderea frontierelor maritime cu insulele olandeze Curacao, Aruba si Bonaire, in nordul Venezuelei, unde opozantul Juan Guaido asteapta sa fie livrat un ajutor umanitar american, a declarat un conducator militar venezuelean pentru AFP.

- Autoritatile venezuelene au ordonat marti inchiderea frontierei maritime cu insula olandeza Curacao, in nordul Venezuelei, unde opozantul Juan Guaido asteapta livrarea unui ajutor umanitar american, a facut cunoscut un responsabil militar, citat de AFP. "Afirmativ", a raspuns, fara sa ofere…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Guvernul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters. Guvernul lui…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…