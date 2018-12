Madalina Ignat impreuna cu Ioana Ignat si Maria Magdalena Ignat lanseaza „In casuta cea saraca”

Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, revine cu single-ul „Splashin”, piesa care va anima atmosfera cluburilor in perioada sarbatorilor de iarna si nu numai. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada, Rich…

- Pavel Stratan colaboreaza pentru prima oara cu Ioana Ignat și lanseaza piesa și videoclipul „Te sarut”, o poveste emoționanta ce poate fi intalnita cu ușurința in viața cotidiana. O coproducție Cat Music, MediaPro Music și Green Eye Music, piesa este compusa chiar de catre cei doi artiști și produsa…

- ” «In Ajun de Craciun» este piesa in care vorbim despre dorinte materiale, mai pe scurt, despre cadouri. Cu totii asteptam sa primim daruri de Craciun, insa, la final, realizam ca iubirea este cel mai frumos cadou.” – Cardinale Cardinale transforma “Love Me Like You”, hit-ul celor de la Little Mix,…

- In unele zone ale tarii, in ziua de Sfantul Nicolae oamenii aduc in casa cregunte de pomi fructiferi pe care le pastreaza in apa langa icoane ca sa infloreasca pana de Anul Nou, scrie calendarulortodox.ro. Iar daca aceste crengute vor inflori pana cand anul se sfarseste, anul care vine va fi unul…

- In prag de Moș Nicolae, Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși unesc fortele și lanseaza o piesa perfecta pentru sarbatorile de iarna. „Cozonac” este o melodie compusa de Edward Sanda și produsa in studiourile Famous Production. „Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.…

- Proiectul Carla’s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita „Nocturn” va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un sir de testimoniale explicative, dar si alte material, inclusiv muzicale.

- In timp ce Ioana Ignat se bucura de succesul celor mai recente colaborari cu Edward Sanda pentru “In Palma Ta” si cu Shift pentru “Dor de noi”, artista isi surprinde fanii cu poate cea mai sensibila piesa lansata in ultimul timp, in colaborare cu Tudor Monroe, producator si chitarist. Cu un titlu care…

- The 1975 lanseaza „Sincerity Is Scary”, cel de-al patrulea single extras de pe viitorul lor album, intitulat „ A Brief Inquiry Into Online Relationships”. Piesa „Sincerity Is Scary” este dispusa sub forma unui monolog reflexiv, conturat prin intrebari retorice, care redau tumultul celor mai vocale incertitudini…