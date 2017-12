Stiri pe aceeasi tema

- Daca aveai impresia ca IQOS este ”fara de pacat” și ca toți ar trebui sa renunțe la țigarile normale, tradiționale, pentru ca ele duc la cancer și alte boli, ar trebui sa ții cont de acest studiu.

- In ziua de azi, mai toti parintii sunt hiperprotectivi cu copiii lor. De aceea, toti prefera sa le cumpere odraslelor telefoane mobile, pentru a fi in permanenta la curent cu starea lor si cu locul in care acestia se afla. Trebuie, insa, sa le cumparam copiilor telefoane scumpe? Nicidecum!…

- Inainte de a va arata variantele de raspuns, sa va povestesc cum in țarile cu apa calda pe unde am trait, primaria le reamintește locuitorilor nu doar ca au o obligație legala sa-și curețe trotuarele de zapada in fața casei… ci ca este chiar o obligație morala fața de intreaga comunitate și o chestiune…

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- Producatorul Harvey Weinstein ar trebui sa-i plateasca sotiei sale, Georgina Chapman, 12 milioane de dolari dupa divort, dupa cum se prevede in acordul prenuptial, relateaza online ziarul spaniol ABC care citeaza portalul TMZ. Magnatul american a inceput sa plateasca pentru abuzurile comise…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Sa fie politicos si sa respecte Printre primele reguli pe care copiii ar trebui sa le insuseasca de la parinti este sa respecte si sa salute. Desi pare de la sine inteles, cuvinte ca "buna ziua", "la revedere", "te rog" si "multumesc" sunt foarte importante si adesea uitate de cei mici. De asemenea,…

- Munții sunt sarbatoriți la nivel internațional in 11 decembrie. Aproape un miliard de oameni locuiesc in zonele montane, iar peste jumatate din populația lumii depinde de munți pentru apa, hrana și energie. Cu toate acestea, munții sunt amenințați de schimbarile climatice, de degradarea terenurilor,…

- Rata saraciei relative a ajuns la 25,3% anul trecut si a inclus astfel peste cinci milioane de romani, valoarea indicatorului fiind in usoara scadere, cu 0,1 puncte procentuale, fata de anul precedent, se arata intr-o publicatie a Institutului National de ...

- Copiii ar trebui sa doarma împreuna cu mama lor pâna când împlinesc vârsta de cel puțin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru citat sâmbata de The Telegraph.

- La sedintele Consiliului Local Municipal Iasi, nu doar proiectele venite de la liberali rateaza ordinea de zi, ci, mai nou, si cele care tin de respectarea anumitor proceduri convenite la nivelul conducerii judetului - aflata in aceeasi barca politica, respectiv PSD. Astfel, o adresa semnata de Maricel…

- Aproape 17 milioane de bebelusi din intreaga lume respira aer toxic care ar putea fi daunator pentru dezvoltarea creierului lor, informeaza un raport dat publicitatii miercuri de UNICEF, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . In prezent exista in lume in jur de 136 de milioane de copii sub varsta de 1…

- Clujeanul Tudor Marchis a pornit de la zero un business pe care l-a transformat in numai cativa ani intr-una dintre cele mai de succes afaceri de property management din India. Tudor a ajuns oarecum intamplator in India, in urma cu sase ani. Pana in 2008, el a fost arbitru de fotbal si facea bani frumosi…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Mama Berbec Mama Berbec este plina de energie si ar da lumea peste cap pentru copiii ei. Stie, insa, si sa aprecieze timpul acordat ei insesi. Are in casa o ierarhie bine pusa la punct si toata lumea o respecta. Mama Taur Copiii au nevoie de rutina, iar Mama Taur este chiar omul…

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva în Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Lumea justiției, în anul 1988 Soros a înființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere…

- Nebunie mare in centrele comerciale din mai multe țari ale lumii. Astazi este ziua cu cele mai mari reduceri din acest an, Black Friday sau Vinerea Neagra. Sute de mii de oameni din Statele Unite s-au imbulzit la intrarea magazinelor pentru a profita de ofertele fierbinti din acest sezon.

- Judecatorii Curții Constituționale au constantat, in cazul anchetei in dosarul „Belina”, ca Hotararile Guvernului sunt acte administrative individuale, care pot face obiectul cercetarii in legatura cu stabilirea existentei unor fapte penale care au precedat ori insotit adoptarea sau emiterea lor.

- Fostul tenisman Ion Țiriac, in prezent om de afaceri, a criticat, joi, proiectul "Romania in mișcare", anunțat de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, in cadrul Conferinței Naționale "Trecut, prezent și viitor in sportul romanesc", precizand ca suma alocata, 9 milioane…

- Ministerul Justiției propune spre consultari publice un proiect de lege privind masurile și serviciile destinate copiilor cu un comportament deviant, noteaza NOI.md, citind un comunicat emis presei. Copiii cu comportament deviant sint considerați cei care au savirșit o fapta prevazuta de legea penala…

- Poliția Romana va recomanda sa fiti atenti la „prieteniile” online pe care copiii dumneavoastra le intretin. Incercati sa cunoasteti programele si aplicatiile folosite de ei pe dispozitivele de accesare a internetului. Recomandarile Politiei Romane pentru parinti: – Atunci cand le oferiti copiilor dumneavoastra…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici, 36 de ani, victima unei rupturi de ligamente incrucișate pe 20 aprilie, se antreneaza de marți la capacitate maxima. "Nu am fost niciodata accidentat grav și m-am simțit de parca mi-aș fi inghițit limba. Dar sa abandonez nu e o varianta pentru mine". Acesta poate evolua…

- Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale soții Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, scrie digi24.ro.

- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Saditor Dambovița i-au introdus pe cei mici in lumea miraculoasa in care Post-ul Copiii de la Școala I. Al. Bratescu Voinești, „aventura” in lumea semințelor și a plantelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ironic, pe Facebook, ca acum, dupa noul dosar pe numele lui Liviu Dragnea, PSD va spune ca 21 de milioane de euro este un prag rezonabil pentru abuzul in serviciu. Ea mai spune ca, "dincolo de gluma amara", trebuie sa fim pregatiti de razboi,…

- O explozie puterica a zguduit o școala din nord-vestul țarii africane Tanzania, dupa ce mai mulți copii au gasit o grenada și s-au jucat cu ea. Cel puțin șase au murit și alți 25 au fost raniți in urma deflagrației, relateaza BBC news. Incidentul a avut loc in regiunea Kahera, aflata in apropiere de…

- Serviciile de curierat, precum si orice alt serviciu de livrari joaca un rol deosebit de important pentru lumea moderna avand in vedere ca cu greu ne-am putea imagina ce ar insemna lumea cotidiana fara existenta acestor servicii. Lucrurile au evoluat simtitor, mai ales in ultimul deceniu in ceea ce…

- Marile partide traiesc pe credit. Liberalii au strans datorii de aproape 32 de milioane de lei. Sunt depasiti de social-democrati, care au restante financiare de 34 de milioane de lei. Liderii celor doua formatiuni promit ca in urmatorii ani vor scapa de aceste probleme, scrie Digi24.

- DOLIU MARE in lumea artistica! Vestea a cazut ca un traznet! A MURIT. Milioane de telespectatori l-au vazut și l-au admirat in serialul Veronica Mars, iar anunțul morții sale a surprins o planeta...

- Aproximativ 10 milioane de persoane din lume sunt apatrizi, printre care 3 milioane in mod oficial, statut care le priveaza de identitate, de unele drepturi și adesea de locuri de munca, a anunțat vineri Inaltul comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), citat de Reuters. Cea mai mare parte…

- Un barbat a ramas blocat într-o încapere frigorifica dintr-un supermarket, timp de o noapte. Acesta a profitat de situația în care s-a aflat și a consumat câta bere a putut. Potrivit Indy100, incidentul a avut loc în Marshfiel, Wisconsin. Barbatul a încercat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe „toata lumea“, intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.

- Madalin Voicu si Carmen Olteanu si-au spus "Pa-Pa" dupa numai doi ani de casnicie, scrie cancan.ro. Politicianul a marturisit dupa divort si-a refacut viata alaturi de o alta femeie care-l iubeste. Citeste si Dosarul de coruptie in care sunt judecati Madalin Voicu, Nicolae Paun si Gelu Diaconu,…

- Harlem Gnohere a fost eroul celor de la FCSB in victoria cu Beer Sheva, reușind ambele goluri din victoria cu 2-1, iar la polul opus s-a aflat Dennis Man. Folosit in banda dreapta din primul minut, fotbalistul a fost criticat de italienii de la tuttomercatoweb. Aceștia l-au trecut pe Man drept cel mai…

- "Am dormit aproape 24 de ore. Și aș mai fi lungit-o inca pe-atat, pana cand voi intra din nou la munca, daca prezentatoarea știrilor din capul meu nu ar fi anunțat Ziua Internaționala Arsenie Boca: „Sute de mii de pelerini din toate colțurile lumii"... M-am trezit instantaneu!!! La cat sunt…

- Un student român si-a imaginat, în urma cu câtiva ani, cum va arata cel mai futurist model de Dacia. El a fost botezat SHIFT, iar designul este, într-adevar, unul SF. Galeria Foto.

- Un copil de doar doi ani a fost uitat, luni, 9 octombrie curent, o zi intreaga in autobuzul care transporta copiii la gradinița din satul Parlița, raionul Ungheni. Deși foarte mici, copiii nu erau supravegheați de niciun parinte, iar șoferul nu și-a dat seama ca a incuiat in autobuz un copil desprins…

- Razboiul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose s-a incheiat cu o victorie de etapa pentru premier: dupa o ședința tensionata de șase ore, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc au demisionat.

- Firma de audit si consultanta EY a lansat in Romania o provocare: 25 de intrebari si raspunsuri care ar putea schimba o intreaga societate, o economie si o tara. Intrebarea este daca noi, cu resursele si cu puterile noastre, putem sa facem ceea ce spunem si credem ca ar trebui facut pentru…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la postul de televiziune România TV, ca vor urma schimbari la Legea pensiilor, în urma carora cinci milioane dintre acestea vor trebui recalculate, dar pentru ca acest lucru sa se întâmple este necesar, mai…

- Preotul si-a propus sa salveze din saracie sapte mame care cersesc de mana cu copiii lor pe strazile din oras. „Pe aceste mame le vedem zilnic pe strazi, cersind la semafor sau la orice colt de strada. Noi oricum le ajutam pe unele cu intretinerea si atunci am spus ca mai bine le facem o casa mare,…

- Potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea, unul dintre obiectivele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este acela de a creste randamentele de productie la unitatea de suprafata, prin reabilitarea sistemelor de irigatii, astfel ca pana in 2020 in Romania sa existe circa doua milioane…

