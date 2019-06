Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Radu Mazare susține ca fostul edil al Constanței se simte bine și face plimbari in cerc, in curtea Penitenciarului Rahova. Deși se afla in carantina la aceeași inchisoare in care este inchis și Liviu Dragnea, Radu Mazare nu s-a intalnit cu liderul PSD. Lizeta Haralambie, avocatul lui Radu…

- Momente grele pentru fostul lider al PSD. Liviu Dragnea este incarcerat la Penitenciarul Rahova, in carantina, și astazi poate primi vizita familiei. Potrivit unor surse, fiul sau este așteptat sa treaca de porțile inchisorii. Alexandru Costache are mai multe detalii.

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Cupa debuteaza pe 14 iunie, iar finala este programata pe 7 iulie, la Rio de Janeiro, pe stadionul Maracana. ACTUALIZARE 28 mai. Selectionerul echipei de…

- Liviu Dragnea a ajuns, luni dupa-amiaza, la Penitenciarul Rahova, unde a fost incarcerat. Va ramane la Rahova timp de 21 de zile, in carantina. Ulterior se va stabili daca va fi transferat si in ce regim de detentie isi va executa pedeapsa. Deocamdata, Liviu Dragnea beneficiaza de ajutorul specialistilor…

- Liviu Dragnea se afla, in prezent, in Penitenciarul Rahova, unde deja a inceput executarea pedepsei de 3 ani și 6 luni de inchisoare, insa vreme de 21 de zile, liderul PSD se va afla in carantina pentru a fi supus unor investigații medicale, conform Mediafax.Potrivit articolului 159 din Legea…

- Liviu Dragnea se afla, in prezent, in Penitenciarul Rahova, unde deja a inceput executarea pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare, insa vreme de 21 de zile, liderul PSD se va afla in carantina pentru a fi supus unor investigatii medicale.

- Liviu Dragnea se afla, in prezent, in Penitenciarul Rahova, unde deja a inceput executarea pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare, insa vreme de 21 de zile, liderul PSD se va afla in carantina pentru a fi supus ...

- Intre timp, sefa guvernului, Viorica Dancila. a anuntat ca a preluat conducerea partidului. La Rahova, Liviu Dragnea isi ia in primire celula care se afla in apropierea celei in care este inchis fostul primar al Constanței Radu Mazare. Liderul PSD s-a predat la Penitenciarul Rahova dupa ce inainte…