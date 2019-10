Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, 15 octombrie 2019, premierul desemnat. Ludovic Organ va ocupa funcția de premier dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis prin motiune de cenzura. Președintele PNL, Ludovic Orban prezita prioritațile Guvernului.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a urat, marti, premierului desemnat, Ludovic Orban, succes si inspiratie in formarea guvernului si in negocierea votului pentru investire. "Multumesc, domnule prim-ministru desemnat! Va doresc mult succes, inspiratie in formarea guvernului si in negocierea voturilor pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat marti persoana care va trebui sa formeze noul givern. Conform art. 103, alin. 2 din Constitutie, in termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie sa intocmeasca lista cu membrii Cabinetului si programul de guvernare si sa le trimita pentru dezbatere…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari: ca se contureaza un guvern in…

- Președintele Klaus Iohannis a avut astazi o noua runda de consultari cu partidele, in vederea formarii unui nou Guvern, la finalul carora șeful statului a anunțat numele noului premier. Acum puține zile a trecut moțiunea de cenzura și a cazut guvernul pesedist, și este foarte bine așa. PSD-ul, din 2017…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat astazi pe liderul PNL, Ludovic Orban in functia de premier al Romaniei. Potrivit Constitutiei, candidatul pentru functia de prim ministru va cere in termen de 10 zile de la desemnare votul de incredere al Parlamentului. Membrii legislativului ar urma sa se pronunte…

- K. Iohannis anunta premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa anunte, astazi, premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern. Anuntul ar urma sa fie facut de seful statului la finalul unei noi runde de consultari în formula restrânsa,…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…