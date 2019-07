Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "ar fi fost mai bine" daca Alianta USR-PLUS nu si-ar desemna un candidat la alegerile prezidentiale. "E dreptul lor sa isi depuna candidat, ar fi fost mai bine sa nu isi depuna candidat, pentru ca in batalia cu PSD-ul e practic o faramitare a electoratului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca "ar fi fost mai bine" daca Alianta USR PLUS nu si-ar desemna un candidat la alegerile prezidentiale, explicand ca in batalia cu PSD se "faramiteaza" votul. "E dreptul lor sa isi depuna candidat, ar fi fost mai bine sa nu isi depuna candidat, pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca "ar fi fost mai bine" daca Alianta USR PLUS nu si-ar desemna un candidat la alegerile prezidentiale, explicand ca in batalia cu PSD se "faramiteaza" votul. "E dreptul lor sa isi depuna candidat, ar fi fost mai bine sa nu isi depuna candidat, pentru…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si PRO Romania. "Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta cele 3 partide,…

- Ludovic Orban a declarat ca personal și-ar dori ca președintele Klaus Iohannis sa fie candidatul PNL la prezidențiale, insa pentru Romania posibila prezența a șefului statului la conducerea Consiliului European ar oferi foarte multe oportunitați.„Faptul ca se vorbește despre posibilitatea…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- "Noi suntem convinsi ca presedintele Klaus Iohannis are prima sansa de a castiga alegerile prezidentiale. Daca vor exista alti candidati din zona ne-PSD asta este, traim intr-o democratie, oricine poate sa candideze, dar noi il sustinem pe presedintele Klaus Iohannis", a declarat Ludovic Orban.…