Luca, sufletul nevinovat ucis de propria mamă, condus pe ultimul drum Un drum plin de durere și lacrimi, carând un coșciug mult prea mic, a fost parcurs miercuri, spre locul unde micuțul Luca își va dormi somnul de veci. &"Iarta-ne, copile drag, pe noi, pe toți, ca n-am putut vedea calvarul în care traiai și te zbateai zi de zi. Iarta-ne ca n-am știut sa fim mai atenție la nevoile tale, la strigatele tale și la durerile tale. [...] Te vom iubi mereu, Luca-Ionuț și vei ramâne în veci în sufletele și amintirea noastra&", au transmis reprezentanții asociației Misionarii lui Padre Pio. Membrii asociației… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

