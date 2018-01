Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins marti legea anticoruptie adoptata de parlament în decembrie, afirmând ca aceasta nu ar permite o investigarea eficienta a retelelor de coruptie, relateaza Reuters.

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie, pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de parere ca pune…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins marti legea anticoruptie adoptata de parlament in decembrie, afirmand ca aceasta nu ar permite o investigarea eficienta a retelelor de coruptie, relateaza Reuters. Radev actionat la numai o zi dupa ce Bulgaria, cea mai saraca tara din UE, a preluat…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Parlamentul de la Sofia a adoptat miercuri, cu doar cateva zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei semestriale a UE, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.

- Parlamentul de la Sofia a adoptat miercuri, cu doar cateva zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei semestriale a UE, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, scrie digi24.ro.

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Este din nou scandal pe Legile justiției, in Parlament. Cei de la PNL și USR au parasit ședința in care se discuta legea raspunderii magistraților.Totul a plecat de la programul de lucru. Inițial, programul plenului Senatului trebuia sa dureze pana la ora 14.30, iar apoi sa inceapa plenul…

- Integrarea Moldovei în Uniunea Europeana este direcția principala de dezvoltare a țarii noastre și o valoare naționala. Declarații în acest sens au fost facute de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, dupa ședința Consiliului Național Politic al formațiunii. Acesta a adaugat…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Peste 45.000 de catalani au protestat in Bruxelles intr-un marș pentru sprijinirea independenței Cataloniei. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a participat și el la manifestație și s-a adresat mulțimii spunanc ca ”Situația din Catalonia arata fața Europei”, scrie AFP. Marșul a fost organizat de…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Premierul britanic Theresa May spune ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au esuat in efortul de a ajunge la un acord si a incepe negocierile privind Brexit, transmite Mediafax . Premierul Marii Britanii a declarat ca s-au inregistrat progrese, dar raman disensiuni “pe anumite teme”. “Discutiile vor…

- Liderul catalan separatist destituit Carles Puigdemont a afirmat ca apartenenta sau nu la Uniunea Europeana (UE) este ''o decizie pe care trebuie s-o ia poporul Cataloniei'', opinie ce a strarnit luni nemultumiri in randul adversarilor sai, relateaza AFP. ''Este posibil sa nu existe multi oameni…

- Liderul catalan separatist destituit Carles Puigdemont a afirmat ca apartenența sau nu la Uniunea Europeana (UE) este ''o decizie pe care trebuie s-o ia poporul Cataloniei'', opinie ce a strarnit luni nemulțumiri in randul adversarilor sai, relateaza AFP. ''Este posibil sa nu existe mulți…

- Romanii considera ca gasirea unor locuri de munca in state membre si scaderea puterii de cumparare sunt principalele avantaje si dezavantaje ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (UE), in urma cu 10 ani, potrivit unui sondaj de opinie realizat in luna noiembrie de Reprezentanta Comisiei Europene…

- Meciul din campionatul Bulgariei, Lokomotiv Plovdiv - TSKA Sofia, a fost intrerupt, duminica, aproape 20 de minute din cauza incidentelor intre suporterilor celor doua echipe, informeaza Reuters.Arbitrul meciului a trimis cele doua echipe la vestiare cu patru minute inainte de pauza, dupa…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat la Sofia, ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca din integrarea Balcanilor o prioritate, in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza AFP,

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat marți, la Sofia, ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca din integrarea Balcanilor o 'prioritate', in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza AFP. 'Este…

- "Ne vom indeplini angajamentele. Puteti vedea ca suntem din nou in fata Romaniei, la fel ca in 2012. Sunt convins ca, pana la sfarsitul anului 2018, vom indeplini toate obiectivele cerute de catre Comisia Europeana. Sunt optimist. La Bruxelles, ei sunt convinsi ca tot ce trebuie sa facem va fi realizat.…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.In…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.…

- Dragnea nu ar respinge un miting pentru susținerea masurilor din programul de guvernare PSD. Liderul PSD a facut declarațiile la Parlament, precizand ca nu iși dorește, in schimb, un miting pentru persoana sa, așa cum au cerut unii colegi din partid. Liviu Dragnea a spus ca nu este de acord cu un miting…

- Liderul PSD este acuzat de procurorii anticoruptie ca a constituit un grup infractional organizat, infractiunile trecute in revista de comunicatul DNA fiind savarsite pe vremea cand Liviu Dragnea conducea CJ Teleorman. Insa legatura dintre Dragnea si eventuale fraude cu fonduri europene poate fi reconstituita…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Facebook doar cu buletinul din 2018, in toata Uniunea Europeana. O lege a Comisiei Europene ii obliga pe adolescentii sub 16 ani sa isi scaneze cartea de identitate si sa prezinte semnatura electronica a parintilor pentru a avea un cont de Facebook. Facebook doar cu buletinul devine…

- Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sambata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti avea ziua si…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, asupra unui cetatean chinez si ascunsi in autoturismul pe care acesta il conducea, 8.000 dolari, 36.000 lei si 30.000 euro, sume de bani pe care barbatul intentiona sa le scoata ilegal din tara. In data de 02.11.2017, ora 10.30, la Punctul de Trecere…

- Lovitura dura pentru romanii care si-au inmatriculat masinile in Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor, autoritatile bulgare au decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA. Decizia a

- Lovitura dura pentru romanii care si-au inmatriculat masinile in Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor, autoritatile bulgare au decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA. Decizia a fost luata de parlamentarii de la Sofia pentru care explozia de masini inmatriculate pe numele unor…

- Peste 4000 de lucratori din intreaga Bulgarie, statul cel mai sarac din Uniunea Europeana, s-au adunat vineri la Sofia pentru a cere salarii mai mari, relateaza dpa și Reuters. Intre manifestanți s-au numarat atat medici, cat și mineri și funcționari publici. Protestatarii s-au adunat în…

- Lovitura DURA pentru soferii romani. Masinile inmatriculate in Bulgaria care nu au asigurare RCA vor fi radiate automat. Autoritatile de la Sofia au decis ca masinile inmatriculate in Bulgaria care nu au asigurare RCA sa fie radiate automat, potrivit Auto Bild.ro. Decizia autoritatilor bulgare vine…

- Lovitura dura pentru romanii care si-au inmatriculat masinile in Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor, autoritatile bulgare au decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA. Decizia a fost luata de parlamentarii de la Sofia pentru care explozia de masini inmatriculate pe numele unor…

- Timisenii si ceilalti romani cu mașini inmatriculate in Bulgaria primesc o lovitura cumplita. Autoritațile anunța o schimbare majora care vizeaza automobilele acestora. Decizia vine pe fondul unei gauri foarte mari in bugetul statului, iar autoritatile s-au hotarat sa puna piciorul in prag. Potrivit…

- Lovitura pentru proprietarii de mașini cu numere de Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor cu inmatricularea in Bulgaria de automobile din țarile vecine, Parlamentul de la Sofia a decis anularea automata a inmatricularii autoturismelor ce nu au asigurare de raspundere civila auto. In ultimii…

- UDMR a insistat foarte mult ca ziua de 15 martie sa fie declarata zi naționala a minoritații maghiare din Romania. In ciuda negocierilor intense, PSD a refuzat UDMR, iar inițiativa legislativa a fost pusa la sertar.La doar o saptamana distanța, coaliția PSD-ALDE a trecut, la Senat, un alt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. „Despre…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE s-a intrunit azi intr-o noua sedinta, in cadrul careia s-au luat decizii cruciale pentru buzunarul romanilor. Cel care a iesit sa vorbeasca despre ce s-a stabilit in sedinta a fost liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. El a explicat ca TVA Split se…