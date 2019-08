Loteria bonurilor fiscale se schimbă. Șanse mai mari de câștig. DCNews, semnal din 2015! Din 59 de extrageri, din 2015 și pana acum, doar in cazul a șase extrageri, valoarea bonului caștigator a fost sub 100 de lei. Specialiștii din Ministerul de Finanțe au remarcat ca, la nivel național, oamenii fac cumparaturi, in proporție de 83%, de valori cuprinse intre 1 și 99 de lei și doar 17% de valori cuprinse intre 100 și 999,9 lei. Prin urmare, grupul ținta al loteriei bonurilor fiscale nu se regasește majoritar printre caștigatori. Proiectul Ministerul de Finanțe vine sa repare aceasta anomalie, semnalata de DCNews inca din 2015. Astfel, noua formula de caștig ar urma sa fie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a anuntat modificarea Loteriei bonurilor fiscale, astfel incat in locul unei singure valori unice caștigatoare, extrase din intervalul 1-999 lei inclusiv, vor fi introduse doua valori caștigatoare ale bonului fiscal,

- Ministerul Finanțelor va modifica Loteria bonurilor fiscale, astfel incat in locul unei singure valori unice caștigatoare, extrase din intervalul 1-999 lei inclusiv, vor fi introduse doua valori caștigatoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1 - 99 lei inclusiv, respectiv 100 - 999 lei inclusiv.…

- Afla care sunt bonurile caștigatoare la Loteria bonurilor fiscale pentru luna iunie! Duminica, 21 iulie, a avut loc o noua extragere la Loteria bonurilor fiscale organizata de ANAF, aferenta lunii iunie 2019. Castigatoare au fost desemnate bonurile in valoare de 695 de lei care au fost emise pe 17 iunie.…

- Bonurile fiscale in valoare de 695 de lei emise in data de 17 iunie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 21 iulie 2019. La extragerea bonurilor fiscale din 21 iulie 2019 au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 iunie 2019. Fondul de premiere este…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE. Marea extragere are loc duminica, 16 iunie 2019. Vezi bonul fiscal castigator. Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza duminica, 16 iunie, o noua extragere a bonurilor fiscale, la care participa bonurile emise in perioada 1 - 31 mai

- Bonurile fiscale emise in data 24 aprilie 2019, cu o valoare de 914 lei, au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 30 aprilie 2019, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care…

- La extragerea de duminica, 19 mai, au fost selectate bonurile fiscale emise in data 24 aprilie 2019, cu o valoare de 914 lei. Acestea sunt castigatoare, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cererile de revendicare pot fi depuse incepand…

- Bonurile fiscale emise in data 24 aprilie 2019, cu o valoare de 914 lei, au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, transmite Agerpres. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 aprilie 2019, iar fondul de premiere este de 1…