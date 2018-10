Locuintele s-au scumpit in septembrie, la nivel national, cu 1,9%, pana la 1.220 de euro/mp

Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele s-au scumpit, in septembrie 2018, la nivel national, cu 1,9% comparativ cu luna august, pana la 1.220 de euro/mp, in special sub influenta segmentului nou, se arata intr-o analiza de specialitate. Capitala se situeaza pe primul loc in clasamentul lunar al cresterilor de pret. Vanzatorii…

- In luna septembrie, apartamentele scoase la vanzare pe piața autohtona au recuperat declinul consemnat in august, arata o analiza Imobiliare.ro. Astfel, apartamentele s-au scumpit, la nivel național, cu 1,9%, de la nivelul de 1.197 de euro pe metru pătrat util la 1.220 de euro pe metru pătrat…

- Scumpirea apartamentelor s-a temperat in lunile de vara, iar in București s-a inregistrat chiar și o ieftinire a locuințelor, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național (atât noi, cât și vechi) s-au ieftinit,…

- Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se scumpeasca in centrele regionale. Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se…

- Pretentiile vanzatorilor de apartamente din Bucuresti au scazut cu 1,2% in august, ceea ce a contribuit decisiv la scaderea pretului mediu la nivel national, dar au continuat sa creasca in alte orase mari din Romania, in special in Iasi si Cluj-Napoca. In conditii normale de piata, activitatea…

- Pretentiile vanzatorilor de apartamente din Bucuresti s-au diminuat cu 1,2% in august, ceea ce a contribuit decisiv la scaderea pretului mediu la nivel national, dar au continuat sa creasca in alte orase mari din Romania, in special in Iasi si Cluj-Napoca, potrivit datelor publicate vineri de portalul…

- Scumpirea apartamentelor s-a temperat in lunile de vara, iar in București s-a inregistrat chiar și o ieftinire a locuințelor, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național (atât noi, cât și vechi) s-au ieftinit,…

- Constanța se afla pe locul 4 intr-un top al celor mai scumpe apartamente, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro și analizat de Adevarul . Un metru patrat util in Constanța se vinde cu o medie de 1120 de euro, iar topul municipiilor unde prețul per mp depașește pragul de…