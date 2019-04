Loc de joacă în comuna Băcia Un loc de joaca va fi realizat in comuna Bacia. Autoritațile locale au alocat o suma cuprinsa intre 200.000 și 400.000 de lei. Administrația locala dorește amenajarea unui loc de joaca pe o suprafața de 500 m2, a unui zid de sprijin de aproximativ 26 metri liniari și a unei rigole de scurgere de aproximativ 18 metri liniari. Suprafața de 445,77 m2, va fi acoperita in intregime cu un covor de tartan avand grosimea de minim 30 mm, acesta fiind antiderapant, rezistent la intemperii (ingheț-dezgheț,raze UV, caldura, ploaie, jar țigari) și reduce riscul de accidentare cauzat de caderi. “Spațiul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

