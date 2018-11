Liderul opoziției a anunțat că nu este lăsat să plece din țară Opozantul rus Alexei Navalnîi, aflat în drum spre Strasbourg pentru a participa la anunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în dosarul sau, a declarat pe 13 noiembrie ca nu i s-a permis sa plece din Rusia.

&"Polițiștii de frontiera spun ca nu am voie sa parasesc Rusia. Cica exista o scrisoare care îmi interzice sa plec, dar nu fara nicio explicație de ce&", a scris Navalnîi în contul sau de Twitter. Potrivit opozantului, pașaportul sau a fost reținut &"pentru masuri speciale de verificare&". &"M-au pus în spatele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, aflat in drum spre Strasbourg pentru a participa la anunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in dosarul sau, a declarat pe 13 noiembrie ca nu i s-a permis sa plece din Rusia. „Polițiștii de frontiera spun ca nu am voie sa parasesc Rusia. Cica exista…

- Chiar daca Rusia iși pune in aplicare amenințarile și se retrage din Consiliul Europei, deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in procesele intentate privind Crimeea și Donbas vor ramane obligatorii, a declarat judecatorul CEDO din partea Ucrainei, Anna Iudkovskaya, intr-un interviu pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Astronautii Nick Hague (american) si Aleksei Ovcinin (rus) sunt in viata, dupa ce capsula Soiuz care ii transporta spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost nevoita sa efectueze o aterizare fortata joi din cauza unei defectiuni la motor survenite la scurt timp dupa decolare, au anuntat agentiile…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, care a executat o alta sentinta cu inchisoarea (de 30 de zile), a fost eliberat luni dimineata din penitenciar și reținut imediat la ieșirea din centrul de detenție de catre un grup de politisti, a anuntat pe Twitter colegul sau, Leonid Volkov. Volkov a precizat…

- O curte de justitie din Rusia l-a condamnat luni pe liderul opozitiei, Alexei Navalnîi, la 30 de zile de închisoare, pe motiv ca a încalcat legile privind protestele publice, lucru care îl va împiedica sa organizeze un

- Ministerul Justiției din Rusia a transmis susținatorilor lui Alexei Navalnii refuzul de inregistrare a partidului „Rusia viitorului”. Documentul este publicat pe site-ul inistitutiei. Motivul refuzului il constituie ”incalcarile” identificate de Ministerul Justiției in documentația depusa la inceputul…

- Ministerul de Justiție al Georgiei a intentat un nou proces impotriva Rusiei in cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Intr-o declarație, Ministerul Justiției din Georgia susține ca Rusia efectueaza un control real pe teritoriul Osetiei de Sud și Abhaziei, și ca, prin urmare, Moscova este…