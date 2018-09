Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile. Tudorel Toader, a anuntat luni, pe Facebook, ca CSM a trimis…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, inainte de a intra in ședința Comitetului Executiv al PSD, ca, in cazul in care Liviu Dragnea nu-și da demisia, oricum s-a caștigat ceva și anume ca s-a ajuns la concluzia potrivit careia lucrurile nu merg in direcția buna. Primarul Capitalei a facut și…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat, luni, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazar nu a fost luata din senin. Ministrul a refuzat, insa, sa ofere detalii, precizand doar ca va prezenta concluziile raportului de evaluare in maximum…

- Parchetul General a anunțat, marți, ca procurorul general Augustin Lazar a dispus, prin ordonanța, ca Secția Militara din cadrul instituției sa preia ancheta in cazul violențelor din 10 august, din Piața Victoriei, de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București. Motivul oficial invocat,…

- O intrebare legitima se pune in cazul Laurei Codruța Kovesi, care activeaza acum intr-o funcție importanta in Parchetul General, in timp ce este vizata de plangeri penale. Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a fost luata de procurorul general Augustin Lazar sa lucreze…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, miercuri, sa respinga actiunea disciplinara impotriva Laurei Codruța Kovesi pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta „Sufrageria lui Oprea”, in ciuda deciziei Curtii Constitutionale…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, ar putea prelua funcția de consilier al procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, dupa cum susțin surse judiciare convergente. Laura Codruța Kovesi ar putea reveni la Parchetul General, pe post de consilier al lui Augustin Lazar, in locul unuia dintre…

- Președintele Comisiei, Gianni Buquicchio, a trimis zilele trecute o scrisoare catre judecatorii Curții Constituționale a Romaniei, scrie jurnalista Floriana Jucan – “Q Magazine”, citand surse din cadrul Comisiei de la Veneția. Potrivit “Q Magazine”, scrisoarea conține raspunsul președintelui Buquicchio…