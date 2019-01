Stiri pe aceeasi tema

- Khetab Emir, unul dintre conducatorii gruparii Statul Islamic, a fost ucis intr-un raid in Afganistan, a anuntat armata americana, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Barbatul a fost ucis la 10 ianuarie, in estul provinciei Nangarhar. Emir, care era cunoscut sub mai multe nume, a facilitat…

- Barbatul a fost ucis la 10 ianuarie, in estul provinciei Nangarhar. Emir, care era cunoscut sub mai multe nume, a facilitat atacuri importante si i-a aprovizionat pe luptatorii Statului Islamic cu arme si cu materiale pentru dispozitive explozive, a precizat Ubon Mendie, purtator de cuvant al Fortelor…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, il contrazice pe presedintele Klaus Iohannis in cazul numirilor de la varful Statului Major. El a declarat, la Antena 3, ca seful statului nu a oferit nicio explicatie pentru respingerea propunerilor avansate de minister. „Am facut propunerea ca domnul general Scarlat…

- Comandantul fortelor americane stationate in Afganistan nu a primit ordin de retragere a trupelor din tara, a anuntat luni NATO, la patru zile dupa anuntul potrivit caruia presedintele SUA Donald Trump intentioneaza sa retraga circa 7.000 din cei 14.000 de militari americani prezenti in Afganistan,…

- Demisia lui McGurk isi va face efectul pe 31 decembrie, a precizat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, fara a furniza alte informatii. Potrivit mai multor media americane, el decisese sa renunte la postul sau in februarie, dar si-a dat demisia mai devreme dupa evolutiile neprevazute din…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat dupa ce Gigi Becali și-a anunțat victoria in instanța. Mai exact, patronul FCSB a susținut ca marca notorie Steaua aparține echipei lui și nu Armatei. "Cel mai important lucru e ca judecatorul a amanat procesul pana se judeca speța cu marca notorie,…

- Kevin McCarthy a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Liderul majoritatii republicane din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii a amintit „excelentul parteneriat strategic dintre cele doua natiuni” si a felicitat Romania si pe toti romanii-americani cu ocazia Zilei…

- "Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis in provincia Herat. Alti doi militari au fost raniti in incident. Datele initiale arata ca atacul a fost comis de un membru al serviciilor de securitate afgane", a transmis Misiunea NATO din Afganistan, informeaza…