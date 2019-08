Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Prahova, Madalina Lupea, a prezentat, luni, situația cladirilor unitaților de invațamant din județ, din perspectiva autorizarii pentru securitate la incendiu. Este vorba despre aproximativ 900 de imobile in tot județul. ISU Prahova a dat publicitații lista detaliata a acestora, in total…

- Un microbuz care transporta mai mulți copii intr-o excursie a fost implicat, marți, intr-un accident produs pe DN1D, la Albești Paleologu. Microbuzul circula regulamentar și a fost lovit de o mașina care depașea un autoturism ramas in pana pe marginea drumului, scrie Mediafax.Reprezentanții…

- Singura unitate de invatamant din tara care pregateste subofiteri pompieri pentru Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, Scoala de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” din Boldesti, judetul Prahova, va avea in premiera, locuri si pentru femei. Astfel, absolventele de liceu cari isi doresc…

- F. T. Ieri dimineața a fost, intr-adevar, dupa cum anunțam și in numarul de miercuri al ziarului, “Iadul pe pamant” pe DN 1, la intrarea in localitatea Banești. In fapt, un “ iad virtual””, un haos creat taman de cei care sunt chemați de regula sa previna și sa limiteze efectele unei tragedii. Noroc…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU precizeaza intr un comunicat ca efectele vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore, manifestata prin averse torentiale, scurgeri importante de pe versanti, inundatii locale au afectat 18 localitati din judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras Severin,…

- Drumul judetean 230 care face legatura intre localitatile Drajna si Cerasu este blocat complet de aluviuni in mai multe puncte, peste 1.200 de consumatori nu au curent electric, iar mai multe gospodarii din diferite zone ale judetului sunt inundate in urma ploilor din ultimele ore, au informat, vineri…

- Prefectul Madalina Lupea a convocat vineri, 14 iunie, la sediul Prefecturii Prahova, o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, principalul punct al discuțiilor fiind evaluarea pagubelor produse de ploi și inundații, in ultimele doua saptamani, in toate localitațile județului…

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pompierii prahoveni au intervenit in cursul zilei de vineri și noaptea de vineri spre sambata cu motopompe și alte mijloace pentru evacuarea apei din 15 locații, respectiv…