Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea Irinei Tanase, dupa ce l-a cunoscut pe Liviu Dragnea, este vizibila mai ales la nivelul feței, acolo unde a suferit o interventie chirurgicala. Dovada sta intr-o imagine din 2013. Vezi galeria foto + 7 + 7 La 5 ani distanța de la acea fotografie, publicata de wowbiz.ro , Irina nu mai…

- Irina Tanase a ajuns in atenția mass-media dupa ce președintele PSD Liviu Dragnea a prezentat-o public ca iubita oficiala. Aceasta are doar 25 de ani și in trecut i-a fost secretara celui care astazi ii este partener de viața. In urma cu 5 ani, tanara a suferit o rinoplastie

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a spus despre actualul premier al României ca este un soi de marțian care nu pricepe nimic, criticând modul în care a tratat întâlnirea ratata cu Jean-Claude Juncker. ”Oameni buni, nu gasesti in DEX…

- Angajații UPU Targu-Jiu sunt acuzați de o studenta ca au refuzat sa intervina la un pacient cazut chiar langa spital, care nu reușea sa se ridice. Studenta a intrat in spital și a cerut ajutor, dar i s-a spus sa sune la 112. ”Cum sa nu miști un deget cand auzi așa ceva?”, a intrebat tanara.Citește…

- ''Menținerea programului de guvernare nu este legata de desfașurarea vieții de partid. PSD a luat niște masuri conform programului de guvernare absolut corecte, dar valorificate politic in mod dezastruos. Au facut sa se piarda o serie intreaga de idei generoase. Legea grațierii, care nu trebuia sa…

- Sibiul se numara printre orasele din Romania in care oamenii au iesit sa protesteze contra guvernarii, vineri 10 august, cand la Bucuresti mii de romani, inclusiv din diaspora, au venit sa ceara demisia Guvernului Dancila.

- Iubita lui Liviu Dragnea a postat pe contul ei de pe Instagram o imagine in care apare alaturi de liderul PSD intr-un moment tandru. Irina Alexandra Tanase , in varsta de 25 de ani, a postat pe rețeaua de socializare o fotografie in care apare sarutandu-se cu Liviu Dragnea. Momentul tandru ar fi avut…