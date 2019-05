Legea anti-avort din România, dată exemplu în SUA Inverșunarea cu care mai multe state din SUA se lupta pentru interzicerea avorturilor, i-a facut pe americani sa-și aminteasca de dezastru provocat in Romania de o lege similara. Statul Alabama a adoptat o lege care interzice cu desavarșire avortul , chiar și atunci cand este vorba despre o sarcina aparuta dupa un incest sau viol , atata vreme cat nu este pusa in pericol viața mamei. In timp ce femeile nu vor fi puse sub acuzare, medicii care ar risca sa faca totuși o intrerupere de sarcina ar putea fi condamnați la pedeapsa cu inchisoare incepand cu 10 ani, pana la 99 daca procedura ajunge pana… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Mai mult, textul remis marti de Senatul din Alabama guvernatoarei republicane Kay Ivey in vederea promulgarii nu prevede exceptii de la lege in caz de viol sau incest, ci doar in situatia in care viata mamei este pusa in pericol sau este depistata o "anomalie letala" a fatului.In orice…

- Criticii textului afirma ca acesta inseamna de facto interzicerea avorturilor, dar fiind ca bataile inimii pot fi auzite din a sasea saptamana de sarcina, cand multe femei nu sunt constiente inca de starea lor de graviditate. Guvernatorul republican Brian Kemp a semnat textul, printre cele mai restrictive…

