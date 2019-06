Stiri pe aceeasi tema

- Doua costume populare originare din Tara Nasaudului, din colectia unei bistritence fascinate de frumusetea portului traditional, Silvia-Florea Toth, vor putea fi admirate luni, de Ziua Iei, la Roma, in cadrul unei expozitii organizate de Liga studentilor romani din strainatate, filiala Italia, la…

- Electrica a devenit mambru al singurei asociații profesionale din țara – Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania dedicata celor mai bune practici in relatia cu investitorii, potrivit Agerpres. Cu o experienta de peste 120 de ani in piata energetica din Romania, lider pe piata de…

- Initiativa Primariei oradene de relocare a statuii lui Mihai Viteazul din Piata Unirii continua sa starneasca reactii! Ministrul Apararii Gabriel Leș se arata extrem de dezamagit de inițiativa și susține ca dezafectarea fara un acord din partea Asociației “Mihai Viteazul” ridica serioase semne de…

- Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindei, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de pretutindeni va derula proiecte in șapte comunitați istorice romanești, in perioada 24 mai- 02 iunie 2019. Evenimentele se vor desfașura cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni,…

- “Concluziile au cam aparut, sunt groaznice. Adica in vestul Europei sunt tari dezvoltate, cu toate masurile de mediu pe care le-au luat polueaza, polueaza apele lor, si acolo sunt si pesti cu metale grele in ei. In pietele din Occident nu se poate vinde asa ceva, ca e puscarie curata. Si au zis ca romanii…

- Dupa trei luni de pregatire in Italia, loturile olimpice de canotaj ale Romaniei au luat startul la prima regata internationala a anului, desfasurata chiar pe lacul Piediluco, unde s-au desfasurat antrenamentele.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa.…

- Doi tineri romani au urcat intr-un tren de calatori care circula de la Ancona la Ascoli fara bilet și au provocat un scandal monstru atunci cand controlorii au cerut sa le vada tichetele. Romanii, in varsta de 21 și 30 de ani, au blocat trenul in gara Loretto. A fost nevoie de intervenția carabinierilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a chemat reprezentanti ai societatii civile, marti, la Cotroceni, pentru consultari pe tema referendumului pentru Justitie, iar Asociatia pentru apararea drepturilor omului APADOR-CH nu a participat intrucat condamna organizarea referendumului in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.…