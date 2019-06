Stiri pe aceeasi tema

- Fosta directoare de comunicare a Casei Albe, Hope Hicks, o fosta consiliera apropiata a lui Donald Trump, a acceptat sa comunice Congresului documente legate de campania prezidentiala din 2016, a anuntat presedintele Comisiei Judiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor,

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania…

- "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania si vicepresedintele Mike Pence (...) pe 18 iunie la Orlando, in Florida", a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat in ultimele luni la numeroase intalniri de campanie pe teritoriul…

- Donald Trump viseaza la victorie in 2020 - ”Va amintiti aceste alegeri fantastice? 2016... Iar acum avem 2020!” - pe estradele de campanie, la Panama City Beach, in Florida, unde a inregistrat scoruri spectaculoase in 2016, departe de luptele dure cu democratii in Congres pe tema anchetei ruse a…

- Silvio Berlusconi, fost sef al guvernului italian, a parasit luni spitalul milanez unde a suferit o operatie pentru ocluzie intestinala, declarandu-se gata sa-si continue campania pentru alegerile europene de la 26 mai, relateaza AFP si Reuters. "Ma simt bine, am fost foarte speriat", le-a declarat…

- Campania pentru europarlamentare, care a inceput vineri dimineața, se desfașoara simultan cu cea pentru referendumul pe justiție convocat de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt chemați la vot sa raspunda cu „Da” sau „Nu” la cele doua intrebari stabilite pentru referendum: „1 – Sunteți de acord…

- O inregistrare video amator arata o incaierare care are ca protagonist un iepuraș de Paște. Scena inedita a fost filmata in orașul Orlando, din Florida. The post Un iepuraș de Paști s-a luat la bataie pe o strada din Florida (Video) appeared first on Renasterea banateana .