- La 25 noiembrie 2018, fortele navale ruse au capturat trei nave ucrainene si echipajele lor in stramtoarea Kerci, care leaga Marea Neagra de Marea Azov, dupa ce au deschis focul asupra lor.Tribunalul International pentru Dreptul Marii (ITLOS), ce are sediul la Hamburg, a anuntat ca Rusia…

- ALEGERI UCRAINA 2019: Cu doua zile inainte de cel de al doilea tur, actorul de 41 de ani, novice in politica dar un showman de profesie, si presedintele la final de mandat Petro Porosenko, de 53 de ani, s-au infruntat in fata a mii de sustinatori adunati pe stadionul Olimpiski."Cum se face…

- Tribunalul districtual Lefortovo din Moscova a stabilit prelungirea perioadei de arest preventiv in cazul marinarilor ucraineni "cu trei luni pentru fiecare, pana la data de 24 iulie 2019", conform Interfax. Rusia insista ca a interceptat trei nave militare ucrainene la 25 noiembrie trecut…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima, relateaza Reuters. Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

