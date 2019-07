Stiri pe aceeasi tema

- Norica Nicolai, fost europarlamentar, considera ca numirea lui Francois Bohnert, contracandidatul lui Kovesi la aceasta functie, care va fi instalat la sefia Directiei Anticoruptie din Franta, nu inseamna neaparat ca fosta șefa a DNA va fi noua șefa a Parchetului European. „Procedura va fi…

- Candidatul francez la șefia Parchetului European, Jean-Francois Bohnert, s-a retras din aceasta cursa, dupa ce a fost numit la șefia Parchetului Național Financiar din Franța, instituție similara DNA-ului din Romania.Astfel, Laura Codruța Kovesi ramane singurul candidat la șefia Parchetului…

- Președintele Klaus Iohannis i-a atacat pe politicienii care își arata vadit susținerea pentru ca Laura Codruța Kovesi sa devina procuror șef european, aici fiind nominalizat președintele PLUS Dacian Cioloș de catre un jurnalist, în cadrul unei conferințe de presa. „Dar daca contribuie…

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, este favorit pentru a prelua conducerea Parchetului Național Financiar (PNF), o instituție echivalenta in Franța cu Direcția Naționala Anticorupție din Romania. Bohnert ar urma sa ii ia locul actualei șefa a…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului Romaniei sa negocieze o functie de vicepresedinte al Comisiei Europene, spunand ca Romania are sansa de a obtine un portofoliu foarte important in viitoarea Comisie Europeana, avand in vedere conjunctura europeana favorabila tarii noastre.…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…

- Simina Tanasescu a fost nominalizata la Curtea Constituționala din partea președintelui Klaus Iohannis, iar marți, 11 iunie 2019, a avut loc ceremonia de investitura. Analistul politic Bogdan Chirieac a facut cateva precizari referitoare la aceasta situație: ”Doamna Simina Tanasescu se bucura…