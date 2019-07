Kovesi, procuror european. Bogdan Chirieac: Nicio instanță nu va avea curajul ”Imi e teama ca nu Romania va obține aceasta funcție. In plus, ramane aceasta problema a dosarelor penale și a trimiterii in judecata. Cu siguranța doamna Kovesi este total complet, absolut, nevinovata și nicio instanța din Romania nu va avea curajul sa pronunțe o condamnare impotriva doamnei Kovesi”, a precizat Bogdan Chirieac in direct la Romania TV. - Știre in curs de actualizare - Vezi și: Iohannis-Macron, acord ca procurorul-șef european sa fie Kovesi. Candidatul francez, retras Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

