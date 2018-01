Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Fostul ministru al administrației și dezvoltarii regionale din Guvernul Cioloș, Vasile Dancu, este audiat, joi, la Direcția Naționala Anticorupție. Fostul ministru a sosit in jurul orei 14 la sediul DNA, dar nu a facut niciun fel de declarație. Andrei Tudor Stirea Vasile Dancu, la DNA a aparut prima…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Fostul sef al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, sustine ca preluarea in noile legi ale justitiei a articolului din Constitutie referitor la procurorii care-si desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitie nu inseamna ca acestia vor fi sub controlul demnitarului.

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a participat, marți seara, la o dezbatere pe tema modificarii Legilor justiției și a Codului penal in privința infracțiunii de abuz in serviciu, organizata de Grupul de Dialog Social (GDS) și moderata de Andreea Pora. La dezbatere, Kovesi…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, fiind apreciat ca managementul la aceasta unitate de parchet a fost unul eficient, care a respectat normele in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți ca s-ar putea sa anunțe decizia in cazul procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, chiar de sarbatori, in ziua de 31 decembrie. Prezent marți la sediul CSM, unde Secția pentru procurori a discutat raportul Inspecției…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a incasat, marți, o noua lovitura. Unul dintre procurorii caruia i-a cerut revocarea, dupa scandalul inregistrarilor de la celebra ședința in care cerea anchetarea unor miniștri, Mihaiela Moraru Iorga s-a intors la serviciu, la DNA.…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Reinvitarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru audieri ar putea fi supusa, luni, votului Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009. Asta, ca urmare a deciziei CCR care instituie obligativitatea prezentei acesteia la audieri si a publicarii motivarii in Monitorul Oficial. Comisia de…

- Magistrații Tribunalului Brașov au respins propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva a lui Ninel Cercel, in cazul caruia au dispus masura controlului judiciar. DNA a formulat contestație la masura dispusa de magistrați, a declarat purtatoarea de cuvant a Tribunalului Brașov, judecatoarea Gabriela…

- Procurorii Parchetului General conduși de Augustin Lazar au clasat dosarul deschis in urma sesizarii Direcției Naționale Anticorupție cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa. Anunțul a fost facut vineri de reprezentanții Parchetului General, intr-un raspuns…

- Invitata sa participe la o conferința organizata la Viena de Organizația Națiunilor Unite (ONU), șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a ratat ocazia sa lanseze acuzații la adresa Parlamentului și Guvernului și sa se victimizeze, incercand astfel sa puna presiuni pentru respingerea proiectului de modificare…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Inspecția Judiciara pentru un potențial conflict instituțional, ca urmare a declarațiilor publice ale președintelui Curții Supreme, Cristina Tarcea, care a cerut judecatorilor sa blocheze dezbaterile pe tema pachetului de Legi ale justiției,…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul finanțelor, Ionuț Mișa. “Am avut o discuție cu premierul. Premierul a purtat o discuție…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa inainteze ministrului justiției Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cu anumite observații și propuneri. Raportul a fost insușit in totalitate, potrivit unor surse judiciare, chiar…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat proiectul de modificare a Legilor Justitiei elaborat de ministrul Tudorel Toader si care acum se afla in Parlament, unde urmeaza sa fie dezbatut si eventual modificat de comisia speciala condusa de Florin Iordache. Kovesi a spus ca prevederile…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, recunoaște, ca a participat la intalniri private cu politicieni, dar in calitate de reprezentat al Parchetului General. Declarațiile au fost facute intr-un interviu realizat in redacția vice.com/ro, in cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, realizat de Inițiativa…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a acordat, pentru 8 noiembrie, un nou termen pentru discutarea actiunii disciplinare promovata de Inspectia Judiciara cu privire la procurorii DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, au precizat, pentru…

- Presedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca va cere SRI informații despre vizitele pe care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, le-a avut in doua sedii ale Serviciului, in 2014. Precizarea vine dupa ce comisia l-a audiat,…

- Inspectia Judiciara (IJ) s-a autosesizat și face verificari in legatura cu o eventuala abatere disciplinara in cazul procurorului inspector Elena Radescu – cea care a coordonat controlul la DNA. Asta, dupa ce Radescu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca a fost nevoita sa se deplaseze cu masina de serviciu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca le va sugera membrilor comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa elimine din acestea prevederile legate de procedura de numire a procurorilor-sefi pana cand se va pronunta Comisia de la Venetia. Liviu Dragnea a spus ca ”nu…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a intrebat-o, marți, la Bruxelles, pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, daca s-a aflat in noaptea alegerilor din 2009, in sufrageria lui Gabriel Oprea. Kovesi a participat, marți, la o conferința cu tema “Lecții de invațat din Romania: schimb de bune practici intre autoritațile…

- Comisia Legislație și cooperare interinstituționala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o analiza preliminara a raportului de audit de la Inspecția Judiciara. Discutarea documentului a fost amanata pentru urmatoarea ședința, apoi va putea fi supus aprobarii plenului. “Comisia…

- Fostul ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul sedintei Comisiei juridice a Camerei Deputaților, unde s-a discutat solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie privind efectuarea urmaririi penale a acesteia, ca este nevinovata. „Am subliniat ca sunt nevinovata. Referitor la…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, luni, in fata Sectiei pentru procurori a CSM, ca raportul Inspectiei Judiciare (IJ) privind activitatea conducerii Directiei Nationale Anticoruptie contine multe mentiuni neadevarate si eronate, explicand ca este „total neadevarata” mentiunea…

- Gheorghe Stan, inspector sef adjunct al Inspectiei Judiciare, este audiat, luni, de la ora 10.00, in fata procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a isi sustine punctul de vedere referitor la controlul efectuat la DNA si la raportul intocmit ca urmare a verificarilor. Gheorghe…

