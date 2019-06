Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului European,conform unui articol publicat de Financial Times. Potrivit articolului publicat de prestigiosul ziar, presedintele Klaus Iohannis ar fi pe lista scurta de lideri politici favoriti pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului European, potrivit unui articol publicat de Financial Times. Alaturi de Iohannis, ar fi avuti in vedere prim-ministrii din Belgia, Luxemburg si Portugalia. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla printre favoriți in cursa pentru președinția Consiliului European, lucru menționat intr-un articol aparut in prestigioasa publicație britanica Financial Times. Peste o saptamana, la Bruxelles, va avea loc summit-ul Consiliului European, acolo unde liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis e printre favoritii cursei pentru funcția de președinte al Consiliului European, cel putin asa sustine publicatia Financial Times. In prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna si Comisia Europeana, si Consiliul European vor avea noi sefi,…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla pe o lista restransa de lideri favoriti sa ii succeada lui Donald Tusk si sa devina urmatorul presedinte al Consiliului European, institutia care reuneste sefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Numele sefului statului, afiliat familiei politice a popularilor…

- Presedintele Klaus Iohannis e printre favoritii cursei pentru funcția de președinte al Consiliului European, cel putin asa sustine publicatia Financial Times. In prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna si Comisia Europeana, si Consiliul European vor avea noi sefi,…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context in care a subliniat rezultatele foarte importante realizate pana in prezent de presedintia romana la Consiliul UE. …