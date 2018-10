"Aceasta ordonanța este foarte ingrijoratoare. Avem multe lucruri de discutat si nu aș vrea sa intru in multe detalii, dar cateva idei merita mentionate. Pensionarea magistratilor este o chestiune pe care eu am semnalat-o, am cerut Parlamentului o reluare a discutiei, o reevaluare. Nu au facut-o.

Apoi, ministrul Justitiei a venit, fara nicio explicatie, fara transparenta sau consultari publice, sa schimbe aceste articole. Dar macar de ar fi rezolvat problema. Nu a rezovat nimic, le-a amanat. S-au introdus peste noapte noi conditii pentru procurori, chestiuni care nu au fost discutate…