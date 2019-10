Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca are o concluzie privind desemnarea noului premier, dar luni sau marți va anunța persoana. Cert este ca noul guvern va fi, conform lui Iohannis, un guvern PNL sau in jurul PNL. Principalele idei din anunțul facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca “insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman”. Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis respinge remanierea Guvernului, cu propunerile de noi miniștri facute recent de premierul Viorica Dancila. Klaus Iohannis a invocat faptul ca ALDE a parasit Guvernul, astfel, ca noua formula trebuie sa fie validata in Parlament. In acest sens, președintele a refuzat propunerile…

- Premierul Viorica Dancila a susținut luni prima ședința de Guvern fara ALDE. Dancila a transmis ca are situația sub control și ia in calcul restructurarea. Totodata, referindu-se la președintele Iohannis, premierul a spus ca prin refuzul numirii miniștrilor interimari, incalca Constituția. „Vreau…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a ratat, luni, la deschiderea noului an școlar sa faca trimiteri, in discursul sau, la politica, in fața elevilor de la Școala Gimnaziala „Ferdinand I”, București. Klaus Iohannis a ținut sa-i taxeze și de aceasta data pe politicienii care comit „erori de logica și, mai…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni ca respinge remanierea propusa de Guvern. “Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern. Propunerile sunt inacceptabile”, a spus Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila a trimis luni la Palatul Cotroceni nominalizari…