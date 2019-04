Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri catre Siberia, pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Phenianul cauta sa-si consolideze relatiile cu aliatul sau istoric, in plin impas displomatic cu Washingtonul in dosarul nuclear, relateaza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri dimineata spre Siberia pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un a parasit Phenianul "la bordul unui tren privat miercuri in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un va vizita Rusia pentru un summit cu presedintele rus Vladimir Putin, a informat presa de stat de la Phenian, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: China intra puternic pe piața 5G: Huawei a lansat primul hardware de comunicatii 5G pentru industria auto…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea avea un prim summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana viitoare, cand Putin va calatori in Orientul Indepartat in drumul sau spre o conferinta internationala in China, au precizat luni surse citate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Presedintele…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au întâlnit miercuri la Hanoi pentru al doilea summit, la opt luni dupa cel de la Singapore, scrie AFP.Cei doi oameni au dat mâna în fața drapelelor americane și nord-coreene dispuse într-un…

- Presedintele american Donald Trump a plecat luni de la Washington catre Vietnam, la al doilea sau summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, dupa ce a indemnat din nou regimul stalinist izolat la ”denuclearizare”, relateaza AFP.Avionul prezidential american Air Force One a decolat de la…