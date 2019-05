Jurnalistă omorâtă în timp ce mergea la serviciu. Femeia a fost împuşcată Jurnalista Mena Mangal, se indrepta spre redactie in timpul atacului armat. Un purtator de cuvant din cadrul ministerului de Interne de la Kabul, a declarat ca unul sau mai multi atacatori au reusit sa fuga de la locul atacului. Politia din Kabul a lansat o ancheta. Pana in acest moment, nicio organizatie terorista nu si-a asumat responsabilitatea pentru atac. Autoritatile arata ca inca nu este clar daca crima a fost un atac terorist sau o disputa personala. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net arata ca inca nu este clar daca crima a fost un atac terorist sau o disputa personala.

Stiri pe aceeasi tema

