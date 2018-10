Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- Nu, Viktor Orban și partidul sau, Fidesz, nu vor fi ostracizați de familia creștin-democrata europeana. Fiind conștient de faptul ca poziția sa devine inconfortabila, Joseph Daul a rectificat cu doua postari pe internet, reamintind ca PPE a optat in mod clar pentru declanșarea unei proceduri de sancționare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a declarat miercuri ca o eventuala excludere din PPE a partidului Fidesz al premierului ungar Viktor Orban nu va fi usor de realizat si ca va incerca in continuare sa discute cu acesta din urma, Daul criticand totodata ca in chestiunea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la Palatul Cotroceni, unde participa la Summitul celor Trei Mari, ca Europa începe &"sa ramâna fara suflare&" pentru ca nu respira cu cei &"doi

- Betia la nivel mare nu se intampla numai in targuri mici precum...Buzaul ci si la "Case mai mari"! Potrivit mai multor publicatii, a fost filmat impleticindu-se și abia stand in picioare inaintea dineului organizat la reuniunea NATO de la Bruxelles, scrie Politico.