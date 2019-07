Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Slatina ar urma sa decida in 15 iulie daca Sorina, fetita din Baia de Arama care a fost adoptata de o familie de romani stabiliti in SUA, poate parasi tara impreuna cu parintii adoptivi, au anuntat vineri reprezentantii instantei. Judecatoria Slatina este a cincea instanta la care a ajuns…

- Magistratii Curtii de Apel Craiova a respins, joi, cererea de revizuire a adoptiei internationale in cazul Sorinei, fetita din Baia de Arama adoptata de familia din SUA. Astfel, adoptia ramane valabila. Cererea de revizuire fusese facuta la cererea procurorului general, Bogdan Licu, care a formulat…

- Q Magazine prezinta in exclusivitate cererea de revizuire a sentinței, formulata de procurorul general Bogdan Licu in cazul micuței Sorina. Curtea de Apel Craiova este așteptata sa se pronunțe joi in acest caz. “Intr-o completare transmisa astazi de procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, catre…

- Cererea de suspendare a deciziei definitive de adopție a micuței Sorina, formulata de procurorul general Bogdan Licu, a fost respinsa, vineri, de magistrații Curții de Apel Craiova. Copila va ramane in custodia familiei adoptive, dar nu va putea sa paraseasca Romania. Saptamana viitoare, aceeași instanța…

- Dosarul care vizeaza adopția micuței Sorina de la Baia de Arama, constituit in urma cererii procurorului general Bogdan Licu de a emite o ordonanța președințiala, astfel incat fetița de 8 ani sa nu poata parari Romania, va fi stramutat la Tribunalul Olt. Solicitarea a fost facuta de familia Sacarin,…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetita din Baia de Arama care a fost luata cu forța de procuror din casa asistenților maternali, spune ca intreaga poveste a capatat dimensiuni halucinante si ca familia sa si avocatii primesc de cateva zile amenintari cu moartea din partea celor convinsi ca fata a fost adoptata…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din…