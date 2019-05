Stiri pe aceeasi tema

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Chris Wray, directorul FBI, a declarat ca nu are dovezi care sa indice ca FBI-ul ar fi monitorizat ilegal echipa de campanie a lui Donald Trump, în contextul în care William Barr, procurorul general al SUA, a afirmat ca este de parere ca echipa lui Trump a fost "spionata" de…

- Presedintele Comisiei pentru probleme judiciare din Camera Reprezentantilor, democratul Jerrold Nadler, i-a stabilit termen pâna luni dimineata procurorului general William Barr pentru a comunica membrilor Congresului raportul integral al procurorului special Robert Mueller asupra anchetei ruse,…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Ancheta rusa este ”cea mai mare farsa din istoria politica”, a denuntat marti pe Twitter locatarul Casei Albe.”Daca media mare ar fi cinstita, dar nu e, aceasta poveste ar fi mai mare si mai importanta decat Watergate”, a scris el, referindu-se la scandalul politic din anii '70 care a condus…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei, a declarat, luni, ca "exista o oportunitate de a redefini o multime de lucruri" in relația Rusiei cu SUA, dupa publicarea concluziilor raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire…

- Procurorul special Robert Mueller si-a realizat ancheta cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump fara sa spuna cu cuvant, insa miile de pagini pe care le-a intocmit in timpul procedurii vorbesc despre el, scrie AFP.