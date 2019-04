Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a promis sa lupte impotriva oricarui tip de informatii false in campania pentru viitoarele alegeri europene, care vor avea loc intre 23 si 26 mai, relateaza luni AFP.



"Daca guvernele fac afirmatii referitoare la UE sau la Comisie care nu corespund realitatii, le vom raspunde", declara el intr-un interviu care va aparea in editiile de marti ale ziarelor din grupul media german Funke. "O voi face eu insumi in saptamanile care vin inainte de alegeri", a dat el asigurari.



Juncker avertizeaza cu fermitate impotriva oricaror…