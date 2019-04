Stiri pe aceeasi tema

Guvernul japonez va anunta, luni, numele noii ere imperiale, care il va insoti pe noul imparat Naruhito, succesorul la tron al tatalui sau, actualul suveran Akihito, la 1 mai, conform AFP.

Japonia a comemorat luni victimele tragediei petrecute in urma cu opt ani, la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima, provocand moartea a aproximativ 18.500 de persoane, relateaza AFP.

Imparatul Japoniei, Akihito, si imparateasa Michiko vor primi titlul de ''imparati emeriti'' dupa ce seful statului japonez va abdica in favoarea primului sau copil, Naruhito, pe 30 aprilie, a informat luni Agentia Casei Imperiale japoneze, citata de EFE.

Japonia a adresat marti un protest oficial autoritatilor de la Seul, dupa ce presedintele Adunarii Nationale a afirmat ca imparatul Akihito ar trebui sa isi ceara scuze pentru folosirea de catre membrii armatei japoneze a asa-numitelor "femei de confort" in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial

Cancelarul german Angela Merkel va efectua o vizita de doua zile in Japonia in februarie, a anuntat vineri guvernul japonez, citat de dpa. In timpul vizitei sale incepand cu 4 februarie, Merkel urmeaza sa poarte discutii cu prim-ministrul Shinzo Abe si sa se intalneasca cu imparatul Akihito, care va

Doar barbatii adulti din familia imperiala nipona vor avea dreptul de a participa la una dintre ceremoniile principale care vor fi organizate pentru a marca incoronarea printului mostenitor Naruhito, in luna mai, a anuntat joi presa japoneza, citata de DPA. Guvernul nipon a decis sa urmeze exemplul

- Japonia va anunta numele oficial al noii sale ere imperiale pe 1 aprilie, cu o luna inainte de abdicarea imparatului Akihito, a dezvaluit prim-ministrul nipon Shinzo Abe, vineri, intr-o conferinta de presa, informeaza Agerpres citand Xinhua.