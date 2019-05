Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur violent, cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Regiunea New Britain din Papua Noua Guinee. Dupa seism a fost blocata aplicatia care anunta cutremurele pe mobilul abonatilor. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km, la o distanta de 47 km de Nokopo…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Cutremure in Buzau. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…

- Cutremurul s-a produs marti la ora locala 07:20 (ora Romaniei, 00.20), la adancimea de 141 de kilometri. Epicentrul a fost la 35 de kilometri nord-vest de orasul Bulolo, la 63 de kilometri sud-vest de Lae si la 287 de kilometri nord de Port Moresby. Oficialii locali au anuntat ca nu a fost emisa nicio…

- Un seism cu o magnitudine de 5,6 grade s-a produs in prefectura japoneza Hokkaido (nord), a anuntat Agentia Meteorologica Japoneza (JMA), relateaza sambata Xinhua. Potrivit JMA, seismul, care a fost inregistrat la ora locala 2,25 (duminica), a fost localizat in regiunea Tokachi-chiho Nambu,…

- Agenția geologica americana (USGS) anunța ca vineri, in insula indoneziana Sulawesi, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, la o adancime de doar 17 metri, imediat in largul coastei de est a insulei. Seismul a declanșat o alerta de tsunami, care a provocat o imensa panica…

Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters, conform Agerpres.