In fata unui spatiu gol rezervat in mod traditional pentru sicriu in fata moscheii Fatih, prietenii lui Jamal Khashoggi au pronuntat o rugaciune pentru cel absent, un ritual prevazut in islam pentru mortii al caror corp a fost distrus sau nu a fost gasit. Khashoggi, un editorialist critic la adresa regimului saudit, in special la adresa printului mostenitor Mohammad bin Salman, a fost ucis la 2 octombrie la consulatul tarii sale din Istanbul. Corpul sau a fost dezmembrat, iar ramasitele nu au fost descoperite, relateaza AFP.



