- Cele mai multe amenzi, 87 la numar, au fost aplicate de politistii locali in baza legii 61/1991, pentru urmatoarele fapte: tulburarea linistii publice (5), consum bauturi alcoolice (67), adresarea de expresii jignitoare (6), practicarea de jocuri de noroc (3) si refuz legitimare (3).

- Ionel Marcel Lepa, criminalul polițistului Cristian Amariei, s-a spanzurat in inchisoare cu un cearșaf, conform reprezentanților penitenciarului. Acesta era singur in celula și a fost gasit inconștient luni dimineața.

- Politistii lugojeni au rezolvat un dosar in care au primit mai multe plangeri din partea unor batrani. Lugojenii reclamau faptul ca au fost agresati de catre doi tineri atat in scara unui bloc, cat si in locuinta. Oamenii legii au plecat pe urmele agresorilor si, in baza mai multor probe, au ajuns la…

- Președintele PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca susține contestatarii PSD, pe care Liviu Dragnea ii numește 'grup de batauși'. Liderul PSD lasa de inteles ca, din relatarile primite, are informatii ca aceștia ar consuma droguri."E de acord cu acel grup de batausi care umbla dupa noi la mitinguri.…

- S-a intamplat marți, 8 mai, preț de cateva ore, timp in care polițiștii rutieri, de ordine publica și investigații criminale, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au desfașurat o acțiune pentru identificarea și sancționarea…

- Cand un dosar ca „Mineriada” zace zeci de ani in parchet, cand procurorii iși scot ochii unii altora din cauza lui, acuzand presiuni facute asupra lor, dar și vicii de procedura, cand dosarul e plimbat de la secția militara la cea civilași apoi iar la cea militara, asta cu ajutorul unor slugi din CCR…

- Procuratura si Inspectoratul General al Politiei anunta despre retinerea a sapte angajati ai unei companii de transport, care pentru a-si lichida concurentii, s-au dedat la o serie de santajuri, distrugeri si deteriorari intentionate a bunurilor firmelor concurente.

- Fie ca vrem sa recunoaștem sau nu, etnobotanicele raman o atracție pentru mulți dintre adolescenții botoșaneni și nu in puține cazuri, chiar pentru adulții care doresc o evadare mai atipica din cotidianul stresant.