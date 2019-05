I s-a intamplat si lui Bogdan Neacsu, concurentul care s-a prezentat in fata juratilor si sezonul trecut, cu o interpretare a lui Toma Caragiu. De data aceasta, Bogdan aduce pe scena iUmor un monolog din Avarul lui Moliere, care il determina pe Mihai Bendeac sa ii atraga atentia asupra unui aspect foarte important in meseria lui. „Ceea ce se intampla cu tine are un singur termen – overacting. Overacting-ul e un pericol, prin care eu am trecut de nenumarate ori!", i-a marturisit acesta concurentului, facand referire la modul exagerat in care acesta isi construieste personajul. Intregul moment…