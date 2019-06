Peste 30 de copaci au cazut in Capitala si in judetul Ilfov in urma furtunii care a avut loc marti seara, fiind avariate 21 de autoturisme.



Echipele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF) au actionat marti pentru indepartarea a 37 de copaci cazuti. In urma furtunii, un panou publicitar a cazut, iar sase elemente de constructii sunt in pericol de cadere.



S-a actionat si pentru degajarea a doi stalpi cazuti.



Potrivit ISUBIF, 21 de autoturisme au fost avariate. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Tudorache, editor: Georgiana…